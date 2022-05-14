سقوط «مستريح السيارات» في أسوان وبحوزته 16 سبيكة ذهبية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مستريح جديد في محافظة أسوان عرف باسم “مستريح السيارات” بعد جمع أموال مواطنين بزعم توظيفها في تجارة السيارات، ونصب عليهم، وضبط وبحوزته 16 سبيكة ذهبية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات ملك شخص -مقيم بمركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان- للمطالبة باسترداد أموالهم بعد النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات بأسلوب “الوعده”، وكذا تحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم السداد في الموعد المحدد.

كما رصدت اضطلاع بعض الأشخاص بإضرام النيران بمنزل والده ونجل خالته، وكذا سيارة ملاكي بدون لوحات، وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل بدون لوحات، كانتا متواجدتان بجوار منزل الأول دون إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وضبط مرتكبي الواقعة.

كما تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات آخر كائن بمركز شرطة كوم أمبو، ملك ذات الشخص لذات السبب، وتم صرفهم.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم المذكور بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته 16 سبيكة ذهبية وزنت 10,500 كيلوجرام، مبلغ مالي كما ضبط والده وعدد من معاونيه، واتخذت الإجراءات القانونية.