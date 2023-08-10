سقوط «مستريح» الأدوية والمستحضرات الطبية في سوهاج

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تضرر عدد من المواطنين -مقيمون بمحافظة سوهاج- من شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسـوهاج- واتهموه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم بمجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها، فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ بقيمة 5 ملايين جنيه مـن المبلغين، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.