سقوط «مستريح» الأخشاب بعد النصب على مواطنين في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفها في محافظة سوهاج، بعدما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 3 أشخاص-مقيمون بمحافظة سوهاج- عن تضررهم من شخص -مقيم بجرجا- تقاضى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بمجال تجارة الأخشاب، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، اتضح أن المشكو في حقه يمارس نشاطًا احتياليًا على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على 1,5 مليون جنيه مـن الُمبلغين، وآخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، كما توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.