سقوط «مستريح» استولى على 5.6 مليون جنيه من أهالي الغربية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على «مستريح» جديد نصب على المواطنين في محافظة الغربية ، واستولى منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس ورفض سداد الأرباح.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد كشفت أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية- يمارس نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم بمجال تجارة الملابس، مقابل أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5.6 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، والاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.