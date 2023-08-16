سقوط مزور للمحررات الرسمية والأختام الحكومية في قبضة رجال الأموال العامة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة الجيزة- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات، واستغلالها في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر، والإقامات المنسوبة للعديد من الدول، وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها على خلاف الحقيقة، نظير حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على كمية من المستندات “خالية البيانات” مُعدة للتزوير، الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير جهاز “لاب توب”، طابعة، ماكينتين لقطع وتغليف الكارنيهات، ماكينة لصناعة الأختام “وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.