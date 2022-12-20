سقوط مزور جوازات السفر والأوراق الرسمية في القليوبية

كشف قطاع الأمن الوطني بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ممارسة شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية- نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير وترويج المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، زاعمًا قدرته على تسفيرهم للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن استهدافه وضبطه بمحل سكنه.

وعثر بحوزته على 10 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه، كمية من وثائق تعارف “خالية البيانات” منسوب صدورها للعديد من الجهات الأجنبية بالبلاد تُستخدم في الحصول على تأشيرت الدخول، كمية من المطبوعات لحجز فنادق وحجز طيران وهمية، مستندات خاصة براغبى السفر للخارج “بطاقات رقم قومي، شهــادات تخرج، شهادات ميلاد، سجلات تجارية، سير ذاتية”، جهاز حاسب آلى بمشتملاته، هاتفي محمول.

وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين أنها محملة بالعديد من المحررات المزورة، وكذا البرامج المستخدمة في عملية التزوير ومحادثات نصية وصوتية بينه وضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام.