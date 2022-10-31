سقوط مرتكبي واقعة السطو المسلح على سيارة مواد تموينية في الشرقية

ألقت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الشرقية ، القبض على المتهمين بالسطو المسلح على سيارة محملة بالمواد التموينية في محافظة الشرقية، والتمكن من سرقتها والتسبب في إصابة سائقها بعيار ناري عقب إطلاق النيران عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها سائق مصاب بعيار ناري.

وبالانتقال والفحص، وسؤال مرافقه قال إنه أثناء استقلالهما سيارة مُحملة بالمواد التموينية قيادة المصاب، وأثناء سيرهما فوجئا بسيارة ربع نقل يستقلها 4 أشخاص، أطلق خلالها أحدهم عيار ناري تجاههم نتج عنه إصابة قائد السيارة، والاستيلاء على السيارة وحمولتها، 2 هاتف محمول، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 منهم، وبحوزتهم بندقية آلية، بندقية هيكلية، عدد من الطلقات، سيارة ملاكي، مبلغ مالي من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهم ضبطت المسروقات لدى عميلهم “سيئ النية”، ومالك محل -مقيم بدائرة قسم أول السلام بمحافظة القاهرة.

وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، والتحفظ على السيارة المبلغ بسرقتها، واتخذت الإجراءات القانونية.