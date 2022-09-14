سقوط مدو للبورصة السعودية الأربعاء بعد مكاسب 3 أيام

امتدت خسائر الأسواق العالمية التي اجتاحت الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء إلى السوق السعودية “تداول” خلال جلسة اليوم الأربعاء، والتي تأتي بعد ثلاث جلسات من الارتفاع المتتالي.

وكان المؤشر العام للسوق السعودية دخل في موجة من الارتفاعات المتتالية مطلع الأسبوع الجاري ربح خلالها ما يقرب من 250 نقطة لينجح في الاقترب من مستويات 12100 نقطة.

خسائر عنيفة

ونزل المؤشر العام خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 160 نقطة أو ما يعادل 1.3% نزولا إلى مستويات 11925 نقطة بينما هبط في وقت سابق من التعاملات المبكرة إلى مستويات قرب الـ 11850 نقطة.

جاء تراجع المؤشر العام اليوم وسط تداولات هزيلة لم تتجاوز 4 مليارات ريال خلال هذه اللحظات من تعاملات جلسة الأربعاء وقبيل النهاية بأقل من ساعة.

جرى التعامل حتى الآن على 92 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال عبر تنفيذ نحو 228 ألف صفقة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بينما قفزت السيولة الخارجة إلى 10.4%.

190 تراجع

وعمق من خسائر السوق اجتياح اللون الأحمر لأداء الأسهم، حيث اكتست أسعار نحو 190 ورقة مالية الان باللون الأحمر بينما ارتفعت أسعار نحو 16 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 8 ورقات على الإغلاق السابق.

كما سقطت الأسهم القيادية، وانخفض مصرف الراجحي 1.9% إلى مستويات دون الـ 89 ريال، وتراجع سابك بنسبة 1.7% إلى مستويات دون الـ 96 ريال، وانخفض سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 2.3% إلى مستويات دون الـ 16 ريال.

بينما انخفضت أسهم سابك للمغذيات 2.4% و مصرف الإنماء 1.6%، فيما تراجعت أسهم إس تي سي 1% وتراجعت شركة التعدين العربية السعودية 1.9%، ونزلت أسهم البنك الأهلي السعودي 1.2% وشركة مجموعة تداول السعودية القابضة 1.5%.