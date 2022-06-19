سقوط مدو جديد لـ بيتكوين.. وانهيار الثقة في العملات المشفرة

سجلت بيتكوين، العملة الرقمية الأعلى في العالم من حيث القيمة السوقية، سقوطا مدويا لتتجه صوب مستويات قاع جديد حيث تنازلت عن مستويات الـ 18 ألف دولار بعدما خسرت مستويات الدعم المهمة عند 20 ألف دولار، وفقا لما ذكره موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وهبط سعر بيتكوين لساعات ، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أوائل ديسمبر من العام 2020، حينما تراجعت إلى ما دون مستويات الـ 18 ألف دولار مساء أمس السبت قبل أن تعاود الارتفاع قليلًا إلى ما فوق مستويات الـ 18 ألف دولار.

تطور السعر

وتنخفض بتكوين الآن في حدود 7% نزولا إلى مستويات 18.3 ألف دولار بينما تتأرجح بين مستويات 17.7 ألف دولار ومستويات 19.55 ألف دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وهبطت بيتكوين على مدار الأسبوع في نطاق 35% بينما فقد حوالي 40% خلال ثلاثين يوما. وعلى مدار شهرين خسرت بيتكوين 55% بينما تفقد نحو 62% منذ بداية العام وفقا لسعر العملة خلال لحظات كتابة التقرير.

وانخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية إلى مستويات 350 مليار دولار، اي أنها تنازلت، منذ ذروتها التاريخية في نوفمبر الماضي، عن زهاء تريليون دولار حينما تخطت قيمتها السوقية مستويات الـ 1.3 تريليون دولار.

انهيار الثقة في العملات المشفرة

وتراجعت بيتكوين، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، دون مستوى الـ 18 ألف دولار جلسة أمس السبت لتصل الى 17593 دولارا، قبل أن تقلص بعضا من خسائرها وتعود فوق الـ 18 ألف دولار في تعاملات اليوم.

وذكر إدوارد مويا كبير محللي السوق للأمركتين لدى “أوندا” إن كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة، وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة. يوجد عدد كبير جدا من العملات المشفرة والبورصات التي تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض”.

وأوضح مويا أن بيتكوين سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر نوفمبر 2021 قرب 69 ألف دولار، لتخسر بذلك نحو 75 % مقارنة بأعلى مستوياتها.

سوق هابط

وحققت بيتكوين أكبر العملات الرقمية سوقًا هابطة لأول مرة حيث تخلت حركة سعر بيتكوين عن الدعم البالغ 20 ألف دولار سقوطا إلى مستويات دون الـ 18 ألف دولار قبل أن ترتد فوقها خلال الساعات السابقة إلا أنها لا تزال تتكبد خسائر حادة.

وفقًا للبيانات الواردة من مؤسسة “تريدينج فيو”، انخفض سعر بيتكوين مقابل الدولار إلى أقل من 20ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وحققت أيضًا سابقةً في تاريخها حيث انخفضت إلى ما دون أعلى مستوى في دورة التنصيف السابقة لأول مرة في تاريخها.

تحذيرات سابقة

قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى مؤسسة “جوجنهايم ” أن بيتكوين قد تهبط إلى مستوى 8 آلاف دولار، ما يعني انخفاضها بأكثر من 70% مقارنة بمستوياتها الحالية.

وأضاف سكوت مينيرد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أن تراجع البيتكوين باستمرار إلى أقل من 30 ألف دولار، يجعل التوقعات تتزايد في الجانب السلبي.

وتابع كبير مسؤولي الاستثمار لدى مؤسسة “جوجنهايم” أن هذا يعني الانخفاض نحو مستوى 8 آلاف دولار، لا سيما مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وأشار مينيرد إلى أن معظم العملات المشفرة ستصبح غير مرغوب فيها، لكنه أكد استمرار وجود العملات الرقمية على غرار البيتكوين والإيثريوم.

وعن موجة الهبوط الحالي التي تجتاح سوق العملات علق مينيرد بقوله: “الوضع الحالي أشبه بفقاعة الإنترنت الدوت كوم التي حدثت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”