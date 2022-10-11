سقوط متهم بغسل الأموال من حصيلة تجارة العملة في الإسكندرية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط إجرامي لشخص في ارتكاب جرائم غسل الأموال من حصيلة تجارة العملة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت التحريات أن المتهم يتاجر بمجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، ومحاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 10 ملايين جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.