سقوط متهم بابتزاز السيدات عبر «واتس آب»

أسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن القبض على مرتكب جرائم ابتزاز السيدات عبر الإنترنت، واتضح أنه من محافظة القليوبية.

جاء ذلك عقب تقدم سيدة -مقيمة بمحافظة القليوبية- ببلاغ عن تضررها من إضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات “واتس آب” بإرسال رسائل لهاتفها الشخصي عبر ذات التطبيق مصحوبة بصور شخصية لها، وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

وتوصلت جهود التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وباستهدافه أمكن ضبطه.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبي جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.