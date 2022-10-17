سقوط متهمين بغسل الأموال من حصيلة تجارة الأدوية المخدرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ممارسة شخصين نشاطًا إجراميًا من خلال استغلال موقعهما الوظيفي، والاستيلاء على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وبيعها بدون روشتات طبية، ما مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

واتضح تأسيسهم عددًا من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.