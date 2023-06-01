«سقوط لوحات إعلانية وضبابية الرؤية وتكدسات».. تأثير العاصفة الترابية على حركة المرور (صور)

تسببت العاصفة الترابية ونشاط الرياح الذي شهدته مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الخميس، في سقوط بعض اللوحات الإعلانية، على كوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو في منطقة أكتوبر، مع وجود تكدسات مرورية، في ظل ضبابية الرؤية.

تأثير العاصفة الترابية على حركة المرور

وتنشر “المال” تأثير العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية على حركة المرور خلال الساعات الماضية.

وسبب سقوط اللوحات الإعلانية في إعاقة الحركة المرورية ووجود تكدس السيارات على كوبري 6 أكتوبر حتى تدخل رجال المرور وسيروا حركة السيارات.

وعمل رجال المرور على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة، في كوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

انتشار أمني وخدمات إغاثة

وعزز رجال الشرطة من تواجدهم الأمني في كافة الشوارع والميادين، وكذلك الطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، ومساعدة للمواطنين جراء سوء الأحوال الجوية وما سببته العاصفة الترابية، خاصة في ظل انعدام الرؤية على بعض الطرق.

ودفعت الأجهزة الأمنية بخدمات الإغاثة العاجلة أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة رمسيس بعد سقوط لوحة إعلانية كبيرة جراء العاصفة.

ونشرت سيارات الإغاثة والدفع الرباعي، والأوناش المرورية، على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، لرفع أي معوقات مرورية، والمساهمة في الحد من آثار العاصفة الترابية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

تحذيرات الأرصاد

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من حالة الطقس اليوم الخميس 1 يونيو 2023، والتي تشهد أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح محملًا بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس يكون بها غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء شديدة الحرارة والرمال المثارة على أغلب الأنحاء، ووصلت الرؤية الأفقية على القاهرة إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة، طبقًا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.