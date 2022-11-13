سقوط لص سرق إحدى الشركات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب جريمة سرقة إحدى الشركات في محافظة القاهرة ، والاستيلاء على مبلغ مالي منها وأجهزة كمبيوتر.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من صاحب شركة يفيد باكتشاف سرقة مبلغ مالي، 2 جهاز “لاب توب” من داخل الشركة عمله.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بإحدى النوافذ في مكتب الشركة.

وبإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وكسر الشباك.

وقال إنه نظرًا لتردده على المنطقة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة محل البلاغ، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

وأضاف أنه في سبيل ذلك تمكن من دخول الشركة والاستيلاء على 2 جهاز “لاب توب، مبلغ مالي”) ولاذ بالفرار، وأقر بإخفاء المسروقات المستولي عليها بمسكنه.

وباستهداف مسكن المتهم أمكن العثور على المسروقات، وجزء من المبلغ المالي، مشيرًا إلى إنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.