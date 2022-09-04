سقوط لص خطف هاتف محمول من فتاة أعلى كوبري في القاهرة

كشفت أجهزة عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، يتضمن تضرر صاحبة الحساب المشار إليه من سرقة شخصين يستقلان دراجة نارية هاتفها المحمول، أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبا الواقعة “شخصين” -مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولي عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.