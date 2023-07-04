«سقوط لصوص عملات وأدوات تشجير المقابر».. أبرز قضايا السرقات بالقاهرة خلال يوم

أسفرت نتائج الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط عدة قضايا سرقات في نطاق مصر الجديدة والنزهة ومنشأة ناصر، تخصص فيها اللصوص بسرقة مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وأدوات بتشجير المقابر، خلال 24 ساعة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها من أحد المواطنين.

وضبط أحد الأشخاص عقب سرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأقر بتصرفه في المسروقات بالبيع لدى “عميلين سيئ النية”، مقابل مبلغ مالي أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كافة المسروقات المستولي عليها.

وضبطت شخصين -لهما معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة النزهة لسرقة مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية، من داخل سيارة بأسلوب “كسر الزجاج” وبحوزتهما فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، جزء من المبالغ المالية المستولي عليها.

وبمواجهتهما أقرا بانفاقهما باقي المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباتهما الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.