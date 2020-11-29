سقوط لصوص سيارات وحضانات في قبضة أمن القاهرة (صور)

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية الأمن بالقاهرة، القبض على مجموعة من اللصوص ارتكبوا وقائع مختلفة في سرقة السيارات والحضانات بعدة مناطق بمحافظة القاهرة، بإجمالي 5 متهمين.

سرقة بالإكراه

في حدائق القبة، ضبط 3 أشخاص يوجد لهم معلومات جنائية، بتهمة ارتكاب واقعة سرقة سيارة “أجرة” من قائدها بالإكراه وإصابته بجروح، أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الوايلي، واستولوا منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح الأبيض.

سرقة بالإكراه

وعثر بحوزتهم على 3 أسلحة بيضاء “كتر” المستخدمين في ارتكاب الواقعة، والمبلغ المالي المستولي عليه.

لص حضانات

وضبط عاطل يوجد له معلومات جنائية، عقب ارتكاب واقعة كسر نافذة إحدى الحضانات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وسرقة شاشة عرض، جهاز تابلت.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر النافذة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه.

سرقة حضانات

سيارات مسروقة

وألقي القبض على عاطل يوجد له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكان بحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وذلك لارتكابه العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية. سيارات مسروقة

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، وأرشد عن سيارة أخرى من متحصلات نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.