سقوط لصوص سرقوا سور كوبري أبيس العلوي في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص متهمة في سرقة جزء من سور حديدي لكوبري أبيس العلوي في محافظة الإسكندرية ، وذلك عقب رصد مقطع فيديو للمتهمين أثناء نقل المسروقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله سيارة ربع نقل تسير أعلى أحد الكباري، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل في الإسكندرية، محمل عليها جزء من سور حديدى لكوبري يستقلها صحبة قائدها شخصين بالصندوق الخلفي.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها عامل -له معلومات جنائية- ومستقليها صحبته عاملين -أحدهما له معلومات جنائية- وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة والمتهمين وبمواجهتهم أقروا بسرقة جزء من السور الحديدي الخاص بكوبري أبيس العلوي، الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وباشادهم أمكن ضبط جزء السور المشار إليه “يزن 500 كيلو جرام”، 7 قطع حديدية “قضبان سكة حديد وقواعد تثبيت القضبان تزن 420 كيلو جرام”، بداخل مخزن ملك لأحد المتهمين.

وأقر المتهمين بأن المسروقات كانت متروكة بجوار خط السكة الحديد، كما أرشدوا عن 33 قطعة مجزئة باقي الجزء المسروق من سور الكوبري تزن 160 كيلو جرام، أخفوها لدى شخصين “سيئ النية” داخل أحد مخازن الخردة بذات المنطقة.

وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين المشار إليهم، واتخذت الإجراءات القانونية.