سقوط لصوص سرقة هواتف محمول بالخطف في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي في محافظة القاهرة ، تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة من الأهالي بعد ارتكابهم 6 وقائع.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة- يترددون على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة، وعرضا هاتفي محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما هاتفي محمول مجهولي المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبارشادهما ضبط باقي الهواتف المستولي عليها لدى عميلهما سيئ النية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.

وقال 5 أشخاص من المجني عليهم إنهم لم يسبق لهم تحرير محاضر بوقائع السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

على صعيد آخر، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن شخص مقيم بمحافظة الجيزة، يتردد على محلات بيع الهواتف المحمولة، وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب “المغافلة”، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.