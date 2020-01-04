سقوط قذيفة بالقرب من السفارة الأمريكية وسط بغداد

سقطت قذيفة في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية أغلق بعد سقوط القذيفة.

وأضافت أن قذيفة ثانية سقطت في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية في العاصمة بغداد.

وأشارت إلى أن المربع الرئاسي يضم قصر السلام حيث مقر إقامة رئيس الجمهورية برهم صالح، ومقر إقامة زعيم “تيار الحكمة” المعارض عمار الحكيم وعدد كبير من السياسيين.

وفجر اليوم السبت، شن الطيران الأمريكي غارة على سيارتين للحشد الشعبي قرب ملعب التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، موقعا 6 قتلى وعددا من الجرحى حسب التلفزيون العراقي.

وأعلن التلفزيون الرسمي، أنه تم استهداف آليات تضم قادة في “الحشد الشعبي” في التاجي شمال بغداد، كما تحدث التلفزيون العراقي عن ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد، لكن الحشد الشعبي نفى أن تكون الغارة قد استهدفت القادة الذين تم تداول أسمائهم وهم شبل الزيدي، وحامد الجزائري، ورائد الكروي.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، وقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وشيع جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، في بغداد اليوم السبت.

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).

وقبل يوم من الهجوم الذي قتل سليماني، حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، من أن الولايات المتحدة قد تضطر لاتخاذ إجراء استباقي لحماية أرواح الأمريكيين من هجمات متوقعة من جانب فصائل مدعومة من إيران .