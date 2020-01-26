سقوط قذائف صاروخية قرب السفارة الأمريكية في العراق

سقط قذائف صاروخية، اليوم الأحد، في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، حيث يقع عدد من المباني الحكومية والسفارات، من بينها السفارة الأمريكية، نقلا عن سكاي نيوز.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن أن 5 صواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية في بغداد، بينما قالت وكالة رويترز إن عددها 4 صواريخ.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا الجمعة إلى تظاهرة مليونية ضد الولايات المتحدة والوجود الأميركي في العراق.

وفي بيان صدر الجمعة، دعا الصدر دول الجوار إلى “وقف التدخل في الموقف العراقي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما طالب بإلغاء الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة، وغلق الأجواء العراقية أمام العمليات العسكرية الأمريكية.

وكان مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري، قد تظاهروا وسط العاصمة العراقية، الجمعة، رافعين لافتات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات.

وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين. والأحد، ألغى الصدر دعوته للتظاهر، إذ قال بيان صادر عن مكتبه إنه “ينهى (أتباعه) عن التظاهر حتى لا ننجر إلى فتنة داخلية”.

وعلى صعيد آخر، شهدت مختلف المحافظات العراقية، الأحد، احتجاجات عارمة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، أنها وثقت مقتل 12 متظاهرا، 9 منهم في بغداد، بينما قتل 3 آخرون في محافظة ذي قار.

وقالت المفوضية إنها وثقت إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية في محافظات بغداد وذي قار والبصرة.