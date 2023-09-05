سقوط عصابة نصب على الأجانب وترويج عملات مزورة في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والأجانب، وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها في محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، قال إنه اتفق مع شخص متواجد خارج البلاد، لاستبدال مبلغ مالي لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية عبر وسطاء بمحافظة القاهرة ، وأثناء وصوله لاستلام المبلغ المالي فوجئ بسيارة يستقلها أربعة أشخاص ادعوا بأنهم رجال شرطة، اصطحبوه وأرغموه على التواصل هاتفيًا مع الشخص المتواجد خارج البلاد، والادعاء باستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالي المتفق عليه إلى آخر.

وأضاف الشخص أنهم عقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالي المشار إليه، استولوا منه على مبلغ مالي عبارة عن عملات أجنبية ومحلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- أثناء استقلالهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالي من عملات محلية وأجنبية “مقلدين”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول لصالح آخر.

وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، وتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من شخص مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية، أمكن ضبطه، بقصد استخدامها في النصب على المواطنين.

وبمواجهته أقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي عملة أجنبية مقلدة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة في تقليد العملات، كمية من عقود أراضي وعقارات خالية من البيانات، 5 بطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، 17 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة.

وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين، وباستدعاء المجني عليه حضر وتعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.