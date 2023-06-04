سقوط عصابة من 10 متهمين تخصصت في سرقة راغبي استبدال العملات الأجنبية بالقاهرة

سقط تشكيلًا عصابيًا مكون من 10 متهمين بينهم 3 أجانب، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين راغبي استبدال العملات المالية المحلية بالعملات الأجنبية في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بعد استقطابهم ضحايا وسرقة أموالهم.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون- بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي من شخصين أثناء تواجدهما بدائرة القسم.

وقال المُبلغ إنه سبق وتعرف على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واتفق مع أحدهم عبر تطبيق “واتس آب” على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال مبلغ مالي للعملة الأجنبية.

وأضاف في بلاغه، أنه عند وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصين مجهولين فتحا أبواب السيارة قيادته، واستوليا منه على حقيبة تحوي على المبلغ المالي المُشار إليه ولاذا بالفـرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 10 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، 2 مركبة “توك توك”، طبنجة صوت.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات بحيازتهم، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين راغبي استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية على النحو المشار إليه.

وبارشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولي عليه، وأقروا بانفاقهم باقي الأموال على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.