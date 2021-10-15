سقوط عصابة متخصصة في الإتجار بـ«البيتكوين» (تفاصيل)

سقط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص في قبضة مباحث الأموال العامة، بعدما كشفت عن تخصصهم في الإتجار بالعملات الافتراضية والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

الأموال العامة تكشف وكر تعدين البيتكوين

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في إصدار العملات الافتراضية المشفرة، خاصةً عملة “البيتكوين” والإتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية، مستغلين خبرتهم الفائقة في الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي.

وأوضحت التحريات أنه يتداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء في هذا المجال، واتخاذهم لأحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة في تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بالجراج المشار إليه، وممارستهم لنشاطهم الإجرامي.

وضبط عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية، وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات، وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.