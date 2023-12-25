سقوط عصابة للنصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية بالجيزة

سقط تشكيل عصابي في قبضة أجهزة الأمن في الجيزة، بعدما تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاستيلاء على أموال من راغبي تغيير العملات الأجنبية، بأسلوب انتحال الصفة.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من شخص يحمل جنسية إحدى الدول وعامل، قالا فيه إنهما تواصلا مع أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالي خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، واتفقا معه على التقابل ولدى وصولهما للمكان المتفق عليه وبحوزتهما المبلغ المالي مستقلان سيارة ملك وقيادة الأول، فوجئا بسيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص وقاموا باصطحابهم داخل الميكروباص عن طريق انتحال الصفة.

وأكدوا في أقوالهم بالمحضر أن المتهمين استولوا على السيارة ملك المبلغ الأول، وبداخلها المبلغ المالي و2 هاتف محمول، وعند وصولهم لإحدى المناطق، قاموا بتركهم ولاذوا بالهرب بالسيارة والميكروباص.

وفي وقت لاحق عثروا على السيارة المستولي عليها، وبداخلها الهاتف المحمول الخاص بالأول بالقرب من مكان الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مُستخدمين السيارة الميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بارتكاب وقائع النصب على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولي عليه، وأقروا بتصرفهم في باقي المبلغ، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.