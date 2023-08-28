سقوط عصابة لسرقة المواد الغذائية في الجيزة

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة ، القبض على 4 أشخاص شكلوا عصابة تخصصت في ارتكاب واقعة سرقة المواد الغذائية.

وعثر بحوزة المتهمين على 210 كراتين زيت طعام، 2 هاتف محمول من مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة، وكذا واقعة سرقة 8 أطنان أرز، من مالك مضرب أرز وسائق طرفه، وبحوزتهم 3 طبنجات صوت، سيارة ميكروباص.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين، وأنهم كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت، بأسلوب انتحال الصفة، ويقوم اثنين منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والاتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم.

وعقب وصولهم يستولي باقي المتهمين على المواد الغذائية وتفريغها، بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار اليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.