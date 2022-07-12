سقوط عصابة لسرقة السيارات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، بعدما تلقي قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من سائق بإحدى الشركات عن اكتشافه سرقة السيارة عهدته، والتابعة للشركة محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، زوجته -لها معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان في القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب” المفتاح المصطنع”.

كما أقرا بتصرفهما في السيارة المشار إليها بالبيع بواسطة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، لعملائه “سيئ النية”، و3 أشخاص -مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبارشادهما ضبطت المذكورين بالمخزن عملهم، وبداخله أجزاء من السيارة المستولي عليها، أجزاء خاصة بدراجات نارية، أدوات تقطيع، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدوها، وأقروا بقيامهم بتقطيع السيارة والتصرف في أجزائها بالبيع.

وأضافوا أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع أجزاء السيارة، والأجزاء الخاصة بالدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.