سقوط عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية في الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية بمحافظة الأقصر.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر ، قد أكدت أن 3 عناصر إجرامية -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل دون لوحات معدنية، وبحوزتهم 2 فرد محلي، عدد من الطلقات، 9 قطع حديدية كبيرة الحجم خاصة بأبراج الضغط العالي وزنوا 1,500 كيلو جرام، 3 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية بطول 200 متر وزنوا 100 كيلو جرام – إسطوانة أكسجين بمشتملاتها، مقص حديدي كبير الحجم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم غير المشروع، وإسطوانة الأكسجين والمقص الحديدي لتقطيع الأسلاك الكهربائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.