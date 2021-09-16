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سقوط عصابة لتقليد العملات الورقية وترويجها في الإسكندرية

ضبطت كميات كبيرة داخل مسكن أحد المتهمين.
أماني عوض 5:26 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 5:26 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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سقط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الورقية وترويجها على محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها، بعد إتخاذهما مسكن أحدهما وكرًا لممارسة النشاط الإجرامي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخصين -لإحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية- اتفقا فيما بينهما على ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما، بهدف تحقيق الاستفادة المادية متخذان من مسكن أحدهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

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ويتولى أحدهما تقليد العملات، مستخدمًا جهاز حاسب آلي وطابعة، ويروج الآخر تلك العملات على عملائهما.

كما أعلنا عن امتلاكهما لكميات كبيرة من العملات المقلدة ويرغبا في بيعها لراغبي التعامل بها بمقابل مبالغ مالية، واقتسام حصيلة نشاطهما الإجرامي فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وباستهدافهما أمكن ضبطهما.

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وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على عدد من العملات الورقية المقلدة، جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين احتوائه على برنامج “الفوتوشوب” ونماذج صور لوجهى العملات الورقية المقلدة، طابعة تستخدم في طباعة العملات المقلدة، قطاعة أوراق معدنية بالمسطرة الخاصة بها، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي صحيح من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

وقرر أحدهما بتقليد العملات مستخدمًا جهاز الحاسب الآلي والطابعة المضبوطين بمسكنه، وحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها.

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واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسميا جرائم تقليد وتزوير الورقية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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