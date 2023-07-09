سقوط عصابة لتصنيع «الأستروكس والبودر» في قبضة أمن القاهرة والقليوبية (صور)

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في تصنيع مخدري “الأستروكس والبودر”، وترويج تلك المواد المخدرة بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

جاء ذلك بعدما رصدت إدارة مكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، نشاط أحد الأشخاص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة- تخصص في تصنيع المخدرات خاصة مخدر البودر الحشيش الاصطناعي “الاستروكس”، وكذا الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبصحبته والدته -لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها في إحدى القضايا بالسجن المؤبد، وبحوزتهما كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرامات، كمية لمخدر البودر الحشيش الاصطناعي وزنت 3 كيلو جرامات، كمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص لعقاقير مخدرة ومؤثرة، الأدوات والمواد التى تستخدم في التصنيع، مبلغ مالي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 هواتف محمولة، 2 ميزان حساس.

وبمواجهة المتهم الأول أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحصله على المواد المخدرة من شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما كمية لمخدر البودر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وبمناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وضبط أثناء تواجده بمحل سكنه وبحوزته كمية لمخدر البودر، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، هاتف محمول، قطعة سلاح أبيض، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 4 ملايين و147 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.