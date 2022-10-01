سقوط عصابة لتزوير عقود الزواج والمحررات الرسمية في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن شخص يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث- يزاول نشاطًا غير مشروع تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام، والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وعثر بداخل مسكنه على عدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورهم لجهات مختلفة، 2 خاتم لتسجيل عقود الأراضي، أكلاشيهات تقرأ بصمتهم لجهات مختلفة، 2 وثيقة عقد زواج خالية البيانات، 2 استمارة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 3 إيصالات توريد نقدية، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة ألوان حديثة مزودة بإسكانر، مقص تقطيع كارنيهات، سخان لتغليف الكارنيهات، 4 زجاجات حبر ألوان تستخدم في الطباعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في اصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية، لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وأقر بتحصله على الأختام والأكلاشيهات المضبوطة حوزته من شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام- أمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر “لاب توب” يحوي تصميمات خاصة بالأختام التي تم إصدارها للمتهم، وكذا المادة الخام التي يتم تشكليها إلى شكل الخاتم المراد تصنيعه.

وبمواجهته اعترف باصطناع المضبوطات مقابل مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.