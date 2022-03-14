سقوط عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات في مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات.

وضم التشكيل العصابي المضبوط 6 أشخاص يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، بعد اتهامهم بالإتجار في المخدرات وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لها بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

جاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.