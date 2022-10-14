سقوط عصابة سرقة للمواطنين بانتحال صفة شرطة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بمحاولة سرقة أحد المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخص عن تمكنه بمعاونة الأهالي من ضبط شخصين إدعيا أنهم أفراد شرطة بقصد سرقته، وتبين أنهم مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس في محافظة القاهرة.

وبمناقشة المُبلغ قال إنه أثناء سيره بالمنطقة سكنه أستوقفه سالفي الذكر، وادعيا أنهما أفراد شرطة من قوة مباحث القسم، وبتفتيشه والشروع في سرقته، إلا أنه ارتاب في أمرهما فاستغاث بالأهالي.

وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بقصد سرقته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.