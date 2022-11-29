سقوط عصابة سرقة كابلات أبراج المحمول في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين لاتهامهما في محاولة سرقة أحد الكابلات الخاصة، بأحد أبراج الهواتف المحمولة بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من الأهالي عن محاولة شخصين سرقة كابل خاص بأحد أبراج الهواتف المحمولة، بدائرة القسم.

وبالانتقال أمكن ضبطهما وبحوزتهما كابل كهربائي خاص “بأحد أبراج المحمول”، تابع لإحدى شركات الاتصال، منشار حديدي.

وبمواجهتهما اعترفا بقطع الكابل الكهربائي المشار إليه عن طريق استخدام المنشار المضبوط بحوزتهما، وأنهما كانا في سبيلهما لإحضار دراجة نارية لتحميل الكابل عليها بقصد بيعه لأحد تجار الخردة.

وباستدعاء المسئول عن تأمين المحطات التابعة للشركة المشار إليها، تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.