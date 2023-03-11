سقوط عصابة سرقة سيارة محملة بالدواجن في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب جريمة سرقة سيارة مُحملة بالدواجن أثناء سيرها في محافظة الشرقية، وكشف ملابسات الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية ، بلاغًا من تاجر دواجن وسائق قالا إنه أثناء سيرهما بسيارة ربع نقل مُحملة بالدواجن في أحد الطرق، فوجئا بـ3 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، اعترض طريقهما واستوقفهما للاستيلاء على السيارة خاصتهما بحمولتها وهاتفيهما المحمول، ولاذوا بالهرب.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا، ومديريتي أمن القليوبية والقاهرة، أمكن استهدافهم وضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في حمولة السيارة بالبيع لعميليهما سيئ النية (تاجري دواجن -مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية- مقابل مبلغ مالي وأمكن ضبط الأخيرين

وبارشاد المتهمين ضبط مبلغ مالي، الأسلحة والسيارة المستخدمين في الواقعة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، السيارة المستولي عليها، وقيامهم بحرق الهاتفين المحمول المستولي عليهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.