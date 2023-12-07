سقوط عصابة سرقة سيارات في القاهرة.. والجناة: ننتحل صفة رجال شرطة

سقطت عناصر تشكيل عصابي في قبضة الأجهزة الأمنية، بعدما تخصصوا في سرقة السيارات بأسلوب انتحال الصفة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخصين قالا إنهما أثناء استقلالهما سيارة فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص وبعد استيقافهما ادعوا أنهم رجال شرطة، واعتدوا عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص، واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين وسائق.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم سىء النية -مقيم بمحافظة القليوبية- نظير مبلغ مالي، اقتسموه فيما بينهم.

وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.