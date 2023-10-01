سقوط عصابة سرقة سيارات النقل المحملة بالبطاطس في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي من مرتكبي وقائع سرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية والبطاطس بأسلوب المغافلة في محافظة القليوبية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ، قد أكدت أن عناصر تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب “المغافلة”.

واتضح من التحريات أن المتهمين يستقلون مركبات تروسيكل ثم السير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة أثناء اقترابها من المنطقة الصناعية، بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهم ضبطت 6 مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية، مستخدمين في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.