سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بخطفها من المواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة عن طريق استخدام أسلوب الخطف.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد اشتبهت في شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية- أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة “مجهولين المصدر”.

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة، بأسلوب “الخطف” باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأضاف المتهمين أن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.