سقوط عصابة سرقة المواطنين بتهديد السلاح في القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة ، والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في محافظة القاهرة.

واتضح أن عناصر العصابة 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- وضبطوا أثناء استقلال أحدهم سيارة وتواجد باقي المتهمين داخل أحد المحلات التجارية، وبحوزتهم فرد خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض”مطواة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم، باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وأقروا بشروعهم في سرقة أحد المحالات التجارية محل الضبط، مشيرين إلى حيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

وياستدعاء مالك المحل المشار إليه اتهمهم بالشروع في سرقته، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمني بدوائر ومراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.