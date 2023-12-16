سقوط عصابة سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ، القبض على عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بالمنوفية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تعود التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية ، أن عاطلان -مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور، لهما معلومات جنائية- كونا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة منوف، وبحوزتهما فرد محلي وطلقة، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، سيارة ربع نقلبدون لوحات معدنية قيادة أحدهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرتي قسم شرطة منوف ومركز شرطة شبين الكوم.

وأضاف المتهمين أن بحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.