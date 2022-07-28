سقوط عصابة سرقة المهمات المصلحية وصناديق الإشارة في الشرقية (تفاصيل)

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المهمات المصلحية، بعدما ارتكبوا جريمة سرقة عدد من صناديق الإشارة في محافظة الشرقية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى شركات المقاولات والإنشاءات بسرقة 11 صندوق إشارات “تركات”، غير مفعلة وغير متصلة بالسيمافورات، ولم يتم تسليمها للجهات المختصه ويتم تأمينها بمعرفة الشركة لحين تسليمها، وذلك ما بين منطقة الشبانات وقرية صفط بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة، 4 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إرتكاب وقائع سرقة المهمات المصلحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والأداة المستخدمة فى الواقعة المشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وبيع المسروقات لمالك شونة خردة وتاجرى خردة “سيئ النية” -جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بصحة أقوال المتهمين، وأضاف أحدهم أنه ألقى مجموعة من التركات بإحدى الترع بدائرة المركز عقب علمه بضبط المتهمين وانتشلها، كما ضبطت كافة التركات المفككة.

واتخذت الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة العسكرية.