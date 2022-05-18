سقوط عصابة سرقة الماشية في دمياط.. والمتهمون: «ارتكبنا 13 جريمة»

سقط تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الماشية بمحافظة دمياط ، بقضية الأجهزة الأمنية بعدما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت أن 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مقص حديدي، دراجة نارية “تروسيكل”، 3 أسلحة بيضاء، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بذات المنطقة، سرقة 17 رأس ماشية، كما أرشدوا عن 15 رأس ماشية، وقيامهم ببيع باقي رؤوس الماشية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.