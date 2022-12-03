سقوط عصابة سرقة السيارات في المعادي.. والمتهمون: «نبيعها لوط»

سقط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جرائم سرقة السيارات ، بعد بلاغ ورد إلى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، من مواطن عن اكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أمام العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد المتهمين، 3 عناصر إجرامية خطرة -لهم معلومات جنائية.

وتبين التخلي عن السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، وتسليم السيارة المُبلغ بسرقتها لمالكها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، أمكن استهداف اثنين من المتهمين وضبطهما وأثناء استهداف المتهم الأخير حاول الاعتداء على القوات باستخدام سلاح أبيض، وتمكنت القوات من إحكام السيطرة عليه.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب وارتكابهم 5 وقائع أخرى.

وبارشادهم ضبط 4 من السيارات المسروقة، مشيرين إلى التصرف في السيارة الأخيرة بالبيع لسائق وعامل -مقيمان بمحافظة الشرقية- عقب إيهامها بكونها “لوط” غير قابلة للترخيص.

وباستهداف الأخيران بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المشار إليها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.