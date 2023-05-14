سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشروق

سقطت عناصر تشكيل عصابي في محافظة القاهرة تخصص في سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات، بعدما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخص اكتشف سرقة الدراجة النارية الخاصة به أثناء تركها أمام العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري وطلقة لذات العيار، وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، وحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع.

وبمناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة أخرى.

وأضاف أنهما تصرفا في الدراجات المُستولي عليها بالبيع لدى عميلهما سىء النية -مقيم بمحافظة القليوبية- وأمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات المُستولي عليها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.