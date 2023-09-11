سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وإعادة المسروقات.

كان قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، قد تلقى بلاغًا من عامل توصيل طلبات -مقيم بمحافظة الدقهلية- عن اكتشاف سرقة دراجته النارية أثناء توقفها.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن وراء ارتكاب الواقعة، 4 عاطلين -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وأضافوا أنهم ارتكبوا 8 وقائع سرقة، كما أرشدوا عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.