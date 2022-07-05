سقوط عصابة سرقة الأسلاك والأجهزة الكهربائية من الشقق السكنية في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصابة تخصصت في سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة ، وسرقة الأسلاك والأجهزة الكهربائية من داخلها.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخصين -مقيمان بمحافظة القاهرة- عن اكتشافهما كسر باب الوحدتين السكنيتين ملكهما، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة “مستأجرة”.

وتبين أنها حيازة شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية- ووراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “كسر الباب”، بالاشتراك مع شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، كما أقرا المتهمان بتصرفهما في المسروقات المستولي عليها بالبيع لدى عميلهما “سيئ النية”، صاحب محل للأدوات الكهربائية -له معلومات جنائية.

وأمكن ضبط الأخير وعثر بحوزته على كمية من الأجهزة والأدوات والمعدات الكهربائية، وبمواجهته بأقوال المتهمين المضبوطين أقر بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.