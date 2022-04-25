سقوط عصابة سرقة الأبواب الحديدية من المقابر في القاهرة

كشفت دورية أمنية في محافظة القاهرة، عصابة سرقة الأبواب الحديدية من المقابر أثناء تهريبهم مجموعة من الأبواب بعد سرقتها، وتمكنت من القبض على المتهمين.

تعود الواقعة، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين- أثناء استقلالهم مركبة “توك توك” قيادة أحدهم، محمل عليها باب حديد مجهول المصدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقته من مدخل أحد المدافن بأسلوب الخلع، كما أمكن التوصل إلى المجني عليه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب “الخلع”.

وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهم ضبطت كافة المسروقات المستولي عليها لدى عميلهم “حسن النية”، صاحب ورشة حدادة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.