سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات في مدينة نصر

سقط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة إطارات السيارات بمحافظة القاهرة ، بعدما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مواطن عن اكتشافه سرقة إطارات سيارته أثناء توقفها أمام محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعـة، وتحديد مرتكبيها وهم: 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهـم أثناء استقلالهم السيارة المُشار إليها قيادة أحدهم بدائرة القسم، وبحوزتهـم 2 كوريك، 4 مفتاح إطارات، أحجار.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بأسلوب “الفك” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة إطارات السيارات بذات الأسلوب، وارتكابهم واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

وبارشادهم ضبطت كافة المسروقات المُستولي عليها لدى عميلهم (حسن النية) مالك محل إطارات كائن بدائرة مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.