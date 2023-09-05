سقوط عصابة سرقة أبواب المقابر في البحيرة

سقط تشكيل عصابي في قبضة أجهزة الأمن بعدما تخصص في سرقة الأبواب الحديدية الموجودة في المقابر بمحافظة البحيرة ، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قد أكدت أن 4 أشخاص -مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر، متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش، 2 قطعة سلاح أبيض “مطواة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، كما أرشدوا عن 4 أبواب حديدية خاصة بالمقابر.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.