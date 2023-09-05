سقوط عصابة سرقة أبواب المقابر في البحيرة

من مدينة كفر الدوار.

سقوط عصابة سرقة أبواب المقابر في البحيرة
أماني عوض

أماني عوض

2:28 م, الثلاثاء, 5 سبتمبر 23

سقط تشكيل عصابي في قبضة أجهزة الأمن بعدما تخصص في سرقة الأبواب الحديدية الموجودة في المقابر بمحافظة البحيرة ، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قد أكدت أن 4 أشخاص -مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر، متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش، 2 قطعة سلاح أبيض “مطواة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، كما أرشدوا عن 4 أبواب حديدية خاصة بالمقابر.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أماني عوض

أماني عوض

2:28 م, الثلاثاء, 5 سبتمبر 23