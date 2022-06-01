سقوط عصابة جديدة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

سقط تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال بأعمال التسول واستجداء المارة، في قبضة أجهزة الأمن في القاهرة، وعثر بحوزتهم على 3 أطفال.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة- كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأحداث على مزاولة أعمال التسول واستجداء المارة والاعتداء عليهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما وبرفقتهما 3 أطفال، وبسؤالهم قرروا باستغلال المتهمين المذكورين في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.